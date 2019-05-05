، "ملكية ينبع": تمديد إعلان الوظائف الأكاديمية التي تتطلب مؤهل البكالوريوس ،

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أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن تمديد إعلان الوظائف الأكاديمية التي تتطلب مؤهل البكالوريوس والدبلوم لتمكين الخريجين حديثًا من التقدم على هذه الوظائف، وستستمر فرصة التقديم على الوظائف الأكاديمية حتى تاريخ 20 رمضان 1440هـ.
واشترطت "ملكية ينبع" أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على تقدير جيد جدًا ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم، إذا كانت من الخارج، إضافة إلى مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة المطلوبة المشار إليها في موقع التوظيف.
وأشارت "الهيئة الملكية" أن المقبولين في الوظيفة لهم من المميزات، منها رواتب مجزية ودورات تدريبية وبرنامج امتلاك للمسكن وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية، إضافة لتوفير العلاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة الملكية بينبع، داعية الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى الاطلاع وزيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa.
"ملكية ينبع": تمديد إعلان الوظائف الأكاديمية التي تتطلب مؤهل البكالوريوسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن تمديد إعلان الوظائف الأكاديمية التي تتطلب مؤهل البكالوريوس والدبلوم لتمكين الخريجين حديثًا من التقدم على هذه الوظائف، وستستمر فرصة التقديم على الوظائف الأكاديمية حتى تاريخ 20 رمضان 1440هـ.
واشترطت "ملكية ينبع" أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على تقدير جيد جدًا ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم، إذا كانت من الخارج، إضافة إلى مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة المطلوبة المشار إليها في موقع التوظيف.
وأشارت "الهيئة الملكية" أن المقبولين في الوظيفة لهم من المميزات، منها رواتب مجزية ودورات تدريبية وبرنامج امتلاك للمسكن وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية، إضافة لتوفير العلاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة الملكية بينبع، داعية الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى الاطلاع وزيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
06:47 PM
حتى نهاية الشهر.. لتمكين الخريجين حديثًا من التقدم لها
أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن تمديد إعلان الوظائف الأكاديمية التي تتطلب مؤهل البكالوريوس والدبلوم لتمكين الخريجين حديثًا من التقدم على هذه الوظائف، وستستمر فرصة التقديم على الوظائف الأكاديمية حتى تاريخ 20 رمضان 1440هـ.
واشترطت "ملكية ينبع" أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على تقدير جيد جدًا ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم، إذا كانت من الخارج، إضافة إلى مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة المطلوبة المشار إليها في موقع التوظيف.
وأشارت "الهيئة الملكية" أن المقبولين في الوظيفة لهم من المميزات، منها رواتب مجزية ودورات تدريبية وبرنامج امتلاك للمسكن وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية، إضافة لتوفير العلاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة الملكية بينبع، داعية الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى الاطلاع وزيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa.
، "ملكية ينبع": تمديد إعلان الوظائف الأكاديمية التي تتطلب مؤهل البكالوريوس ،
المصدر : الخليج 365
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