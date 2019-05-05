، "ملكية ينبع": تمديد إعلان الوظائف الأكاديمية التي تتطلب مؤهل البكالوريوس ،

محمد بن مسعود - الدمام - حتى نهاية الشهر.. لتمكين الخريجين حديثًا من التقدم لها

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن تمديد إعلان الوظائف الأكاديمية التي تتطلب مؤهل البكالوريوس والدبلوم لتمكين الخريجين حديثًا من التقدم على هذه الوظائف، وستستمر فرصة التقديم على ‎الوظائف ‎الأكاديمية حتى تاريخ 20 رمضان 1440هـ.

واشترطت "ملكية ينبع" أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على تقدير جيد جدًا ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم، إذا كانت من الخارج، إضافة إلى مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة المطلوبة المشار إليها في موقع التوظيف.

وأشارت "الهيئة الملكية" أن المقبولين في الوظيفة لهم من المميزات، منها رواتب مجزية ودورات تدريبية وبرنامج امتلاك للمسكن وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية، إضافة لتوفير العلاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة الملكية بينبع، داعية الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى الاطلاع وزيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa.