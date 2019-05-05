، بالصور.. نائب أمير جازان يستقبل الرحّالة السعودي عبدالله زين الدين ،

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استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، الرحالة السعودي عبدالله زين الدين، الذي يقوم برحلة وطنية على الدراجة الهوائية من منطقة تبوك إلى منطقة جازان، مرورًا بعدة مناطق ومحافظات؛ وذلك بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحت شعار "رحلة وطنية عن رؤية المملكة 2030"، واستغرقت الرحلة مدة 28 يومًا، انتهت بمنطقة جازان في الحد الجنوبي.
وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بهذه الرحلة الوطنية التي خُصصت عن رؤية المملكة، والمبادرة الإنسانية التي ستسهم في نشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع، متمنيًا له التوفيق في رحلته.
فيما قدّم الرحّالة زين الدين شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها لهذه المبادرة، ولنائب أمير جازان، على حفاوة الاستقبال والدعم والتشجيع لمواصلة الرحلة وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
يُذكر أن هذه الرحلة تأتي كذلك دعمًا للجانب الإنساني ودعم السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.
بالصور.. نائب أمير جازان يستقبل الرحّالة السعودي عبدالله زين الدينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، الرحالة السعودي عبدالله زين الدين، الذي يقوم برحلة وطنية على الدراجة الهوائية من منطقة تبوك إلى منطقة جازان، مرورًا بعدة مناطق ومحافظات؛ وذلك بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحت شعار "رحلة وطنية عن رؤية المملكة 2030"، واستغرقت الرحلة مدة 28 يومًا، انتهت بمنطقة جازان في الحد الجنوبي.
وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بهذه الرحلة الوطنية التي خُصصت عن رؤية المملكة، والمبادرة الإنسانية التي ستسهم في نشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع، متمنيًا له التوفيق في رحلته.
فيما قدّم الرحّالة زين الدين شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها لهذه المبادرة، ولنائب أمير جازان، على حفاوة الاستقبال والدعم والتشجيع لمواصلة الرحلة وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
يُذكر أن هذه الرحلة تأتي كذلك دعمًا للجانب الإنساني ودعم السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
06:43 PM
تحت شعار رحلة وطنية عن رؤية المملكة 2030
استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، الرحالة السعودي عبدالله زين الدين، الذي يقوم برحلة وطنية على الدراجة الهوائية من منطقة تبوك إلى منطقة جازان، مرورًا بعدة مناطق ومحافظات؛ وذلك بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحت شعار "رحلة وطنية عن رؤية المملكة 2030"، واستغرقت الرحلة مدة 28 يومًا، انتهت بمنطقة جازان في الحد الجنوبي.
وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بهذه الرحلة الوطنية التي خُصصت عن رؤية المملكة، والمبادرة الإنسانية التي ستسهم في نشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع، متمنيًا له التوفيق في رحلته.
فيما قدّم الرحّالة زين الدين شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها لهذه المبادرة، ولنائب أمير جازان، على حفاوة الاستقبال والدعم والتشجيع لمواصلة الرحلة وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
يُذكر أن هذه الرحلة تأتي كذلك دعمًا للجانب الإنساني ودعم السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.
، بالصور.. نائب أمير جازان يستقبل الرحّالة السعودي عبدالله زين الدين ،
المصدر : الخليج 365
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