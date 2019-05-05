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أعلن مرصد المجمعة الفلكي عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد؛ وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة وفِي حال ثبوتها سيكون يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقال مرصد جامعة المجمعة:
"تم رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد #جامعة_المجمعة بحوطة سدير، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا" .
ويُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال ساعات قليلة قرارها الرسمي بشأن موعد دخول شهر رمضان المبارك.
وكانت لجان الترائي في مناطق المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.
وتعقد المحكمة العليا حالياً جلسة، تتحرى فيها ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن موعد دخول الشهر المبارك.
مرصد المجمعة يعلن: تم رصد "هلال رمضان".. ترقب لإعلان المحكمة العليا عن موعد دخول "شهر رمضان"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-05
أعلن مرصد المجمعة الفلكي عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد؛ وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة وفِي حال ثبوتها سيكون يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقال مرصد جامعة المجمعة:
"تم رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد #جامعة_المجمعة بحوطة سدير، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا" .
ويُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال ساعات قليلة قرارها الرسمي بشأن موعد دخول شهر رمضان المبارك.
وكانت لجان الترائي في مناطق المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.
وتعقد المحكمة العليا حالياً جلسة، تتحرى فيها ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن موعد دخول الشهر المبارك.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
06:34 PM
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
06:43 PM
القرار الرسمي سيعلن خلال ساعات.. وتوقعات أن غداً أول أيام الشهر المبارك
أعلن مرصد المجمعة الفلكي عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد؛ وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة وفِي حال ثبوتها سيكون يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقال مرصد جامعة المجمعة:
"تم رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد #جامعة_المجمعة بحوطة سدير، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا" .
ويُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال ساعات قليلة قرارها الرسمي بشأن موعد دخول شهر رمضان المبارك.
وكانت لجان الترائي في مناطق المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.
وتعقد المحكمة العليا حالياً جلسة، تتحرى فيها ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن موعد دخول الشهر المبارك.
، مرصد المجمعة يعلن: تم رصد "هلال رمضان".. ترقب لإعلان المحكمة العليا عن موعد دخول "شهر رمضان" ،
المصدر : الخليج 365
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