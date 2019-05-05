- 1/2
- 2/2
شهد ملتقى المكاتب التعاونية الذي عُقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية قبل يومين، توجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لأحد الحضور على كرسي متحرك.
وقبل صعود الوزير آل الشيخ إلى منصّة الحفل، تواجد تجاه المنصة الرئيسة لاختتام فعالية "ملتقى المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية"، في قاعة الحفل التي يحضرها ما يقارب (500) من المسؤولين ورجال الفكر والدعاة، غيّر الوزير مساره وترك الصعود على المنصة واتجه مباشرة إلى الشيخ محمد بن أحمد العرفج، وهو من سكان مدينة الخبر، وأحد أكبر الداعمين في المنطقة الشرقية لأعمال الخير.
والشيخ "العرفج" له مساهمات كثيرة في بناء المساجد وصيانتها، ويشارك في عضوية عددٍ من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى؛ مثل جمعية البر، ودار الخير، ومبرة الإحسان، وجمعية تراحم والبركة، وجمعية إصلاح ذات البين، ولجنة العناية بأسر السجناء، ولجنة تعافي الخيرية، وأصدقاء المرضى، وجمعية إطعام، والمكاتب التعاونية لتوعية الجاليات، وغيرها الكثير.
وعندما سلم الوزير آل الشيخ على الشيخ العرفج، قبّل رأسه وشكره على حضوره رغم اعتلال صحته وتحمله المتاعب للوصول إلى الحفل، وعلى ما يقدمه من دعم ومؤازرة في أعمال الخير المشهودة، ودعا الوزير الله تعالى أن يجازيه أضعاف ما بذله من خير وإحسان.
وقال الوزير مخاطبًا الشيخ محمد العرفج: إنك تمثل أبناء هذا البلد الكريم الذين يساهمون في أعمال الخير راجين رضا الله، وشكره على ما أنعم عليهم في هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة من بينها نعم الأمن والأمان والاطمئنان والعيش الكريم، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذين يسهرون ليل نهار للحفاظ على هذه البلاد الطاهرة وأمنها واستقرارها ورغد عيش أبنائها.
من جانبه عبر الشيخ العرفج عن شكره وتقديره للوزير على ذكره من كلمات بحقه، وتمنّى لمعاليه دوام الصحة والعافية والتوفيق في مساعيه المباركة وفي قيادة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الهامة، وتحت توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.
بالفيديو.. لماذا كسر وزير "الإسلامية" بروتوكول حفل "المكاتب التعاونية"عبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-05
شهد ملتقى المكاتب التعاونية الذي عُقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية قبل يومين، توجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لأحد الحضور على كرسي متحرك.
وقبل صعود الوزير آل الشيخ إلى منصّة الحفل، تواجد تجاه المنصة الرئيسة لاختتام فعالية "ملتقى المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية"، في قاعة الحفل التي يحضرها ما يقارب (500) من المسؤولين ورجال الفكر والدعاة، غيّر الوزير مساره وترك الصعود على المنصة واتجه مباشرة إلى الشيخ محمد بن أحمد العرفج، وهو من سكان مدينة الخبر، وأحد أكبر الداعمين في المنطقة الشرقية لأعمال الخير.
والشيخ "العرفج" له مساهمات كثيرة في بناء المساجد وصيانتها، ويشارك في عضوية عددٍ من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى؛ مثل جمعية البر، ودار الخير، ومبرة الإحسان، وجمعية تراحم والبركة، وجمعية إصلاح ذات البين، ولجنة العناية بأسر السجناء، ولجنة تعافي الخيرية، وأصدقاء المرضى، وجمعية إطعام، والمكاتب التعاونية لتوعية الجاليات، وغيرها الكثير.
وعندما سلم الوزير آل الشيخ على الشيخ العرفج، قبّل رأسه وشكره على حضوره رغم اعتلال صحته وتحمله المتاعب للوصول إلى الحفل، وعلى ما يقدمه من دعم ومؤازرة في أعمال الخير المشهودة، ودعا الوزير الله تعالى أن يجازيه أضعاف ما بذله من خير وإحسان.
وقال الوزير مخاطبًا الشيخ محمد العرفج: إنك تمثل أبناء هذا البلد الكريم الذين يساهمون في أعمال الخير راجين رضا الله، وشكره على ما أنعم عليهم في هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة من بينها نعم الأمن والأمان والاطمئنان والعيش الكريم، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذين يسهرون ليل نهار للحفاظ على هذه البلاد الطاهرة وأمنها واستقرارها ورغد عيش أبنائها.
من جانبه عبر الشيخ العرفج عن شكره وتقديره للوزير على ذكره من كلمات بحقه، وتمنّى لمعاليه دوام الصحة والعافية والتوفيق في مساعيه المباركة وفي قيادة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الهامة، وتحت توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
06:20 PM
في بادرة جميلة لاقت استحسان الجميع.. هنا تفاصيلها
شهد ملتقى المكاتب التعاونية الذي عُقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية قبل يومين، توجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لأحد الحضور على كرسي متحرك.
وقبل صعود الوزير آل الشيخ إلى منصّة الحفل، تواجد تجاه المنصة الرئيسة لاختتام فعالية "ملتقى المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية"، في قاعة الحفل التي يحضرها ما يقارب (500) من المسؤولين ورجال الفكر والدعاة، غيّر الوزير مساره وترك الصعود على المنصة واتجه مباشرة إلى الشيخ محمد بن أحمد العرفج، وهو من سكان مدينة الخبر، وأحد أكبر الداعمين في المنطقة الشرقية لأعمال الخير.
والشيخ "العرفج" له مساهمات كثيرة في بناء المساجد وصيانتها، ويشارك في عضوية عددٍ من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى؛ مثل جمعية البر، ودار الخير، ومبرة الإحسان، وجمعية تراحم والبركة، وجمعية إصلاح ذات البين، ولجنة العناية بأسر السجناء، ولجنة تعافي الخيرية، وأصدقاء المرضى، وجمعية إطعام، والمكاتب التعاونية لتوعية الجاليات، وغيرها الكثير.
وعندما سلم الوزير آل الشيخ على الشيخ العرفج، قبّل رأسه وشكره على حضوره رغم اعتلال صحته وتحمله المتاعب للوصول إلى الحفل، وعلى ما يقدمه من دعم ومؤازرة في أعمال الخير المشهودة، ودعا الوزير الله تعالى أن يجازيه أضعاف ما بذله من خير وإحسان.
وقال الوزير مخاطبًا الشيخ محمد العرفج: إنك تمثل أبناء هذا البلد الكريم الذين يساهمون في أعمال الخير راجين رضا الله، وشكره على ما أنعم عليهم في هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة من بينها نعم الأمن والأمان والاطمئنان والعيش الكريم، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذين يسهرون ليل نهار للحفاظ على هذه البلاد الطاهرة وأمنها واستقرارها ورغد عيش أبنائها.
من جانبه عبر الشيخ العرفج عن شكره وتقديره للوزير على ذكره من كلمات بحقه، وتمنّى لمعاليه دوام الصحة والعافية والتوفيق في مساعيه المباركة وفي قيادة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الهامة، وتحت توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.
، بالفيديو.. لماذا كسر وزير "الإسلامية" بروتوكول حفل "المكاتب التعاونية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لماذا كسر وزير "الإسلامية" بروتوكول حفل "المكاتب التعاونية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.