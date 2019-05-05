، النيابة العامة تستجوب مسوقة "زيوت المساج" لخدشها الآداب العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقوبة المخالفة قد تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال

كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" عن قيام النيابة العامة باستدعاء إحدى مسوقات الإعلانات التجارية، حيث ظهرت تلك المسوقة عبر مقطع فيديو بثته من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" تسوق لمنتج تجميلي، والذي انطوى على ألفاظ خادشة للحياء وإيحاءات ماسّة بالقيم الدينية والآداب العامة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة قامت بواجبها بعد الواقعة مباشرة واستجواب المسوقة حيال الأفعال السلوكية الصادرة عنها، وأفادت بأنها لا تقصد أي شيء من تلك الإيحاءات، وأنها مجرد دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج، وأبدت ندمها على ما بدر منها، وتعهدت بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، مقدمة اعتذارها الشديد للرأي العام والمجتمع بأسره عما صدر منها.

وأفاد المصدر بأن هذا السلوك قد ينطوي عليه مخالفة لنظام منتجات التجميل، والذي قد تصل عقوبة المخالفات فيها إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة المالية بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين ريال، علاوة على ما قد يكتنف هذا الإعلان من قيام جريمة تعمّد تضليل العامة بتقصّد نشر معلومات غير حقيقية عن المنتج، مما يولد انطباعاً كاذباً يسود لدى متلقيه باعتقاد صحته.

جدير بالذكر أنه الخليج 365 للنيابة العامة أن نبهت عبر حسابها بمنصة "تويتر" من السلوكيات المماثلة والمخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية أو نظام منتجات التجميل من خلال جرافيك تفصيلي توعوي يوضح ذلك في وقت سابق عن الواقعة.