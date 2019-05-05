، بدء عمليات تحري هلال رمضان .. الرؤية ممكنة لتأخر غروب الهلال .. والقرار للمحكمة العليا مساء اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ، بعد قليل، لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة عمليات تحري رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام ١٤٤٠هـ، لليوم الثاني على التوالي ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان، مساء يومي السبت والأحد، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.

وتشكلت على ضوء دعوة المحكمة العليا لجانٌ للترائي ينضم إليها المتراؤون المعروفون في بعض المناطق وقضاة المحاكم، حيث تخرج اللجان بعد قليل لمواقع الرصد في الأماكن المرتفعة والمجهزة، قبيل غروب الشمس لمحاولة رؤية هلال رمضان.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن موعد دخول شهر رمضان المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يومي السبت والأحد 29 ، 30 شعبان لهذا العام 1440 هجري حسب تقويم أم القرى.

فيما كان عدد من خبراء الفلك قد توقعوا صعوبة رؤية الهلال مساء امس السبت، متوقعين رؤية الهلال مساء اليوم الاحد و أن يكون يوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

يشار الى ان المحكمة العليا اعلنت امس بأنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ؛ وأنها ستعقد اليوم جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.