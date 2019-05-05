، بمنظومة متكاملة.. الهلال الأحمر بالمدينة يبدأ في تنفيذ برنامج العمرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 600 متخصص و7 عنايات متقدمة و1300 متطوع ومتطوعة

تبدأ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، يوم غد الاثنين، تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة بشهر رمضان المبارك في كامل المنطقة لعام 1440هـ، وذلك بناءً على ما اعتمده رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن الخطة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنورة، والتي تبدأ من بداية شهر رمضان المبارك، وتنتهي في السادس من شهر شوال.

وأضاف "السهلي" أن الخطة شملت تشغيل سبع عنايات طبية متقدمة يكون تمركزها في ساحات المسجد النبوي الشريف في أوقات الذروة، بالإضافة إلى تغطية المناطق المركزية بالمدينة والطرق المؤدية لها في باقي أوقات اليوم، ويقوم على تنفيذ هذه الخطة 35 مركزاً إسعافياً بالمنطقة تحوي أكثر من 45 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز منها 7 فرق العنايات الطبية.

وأشار "السهلي" إلى أنه يقوم على تنفيذ هذه الخطة ما يقارب 600 متخصص في الإسعاف وطب الطوارئ من مختلف التصنيفات الصحية لطب الطورائ. ويتم تكثيف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي يومياً لتغطية صلاة التروايح والتهجد، كذلك مضاعفة الجهود في ليلتي الختمة وليلة 27 وتغطية صلاة العيد والزيارة، مدعومين بما يفوق 60 آلية متقدمة التجهيز منها عنايات طبية وعدد من سيارات القيادات وسيارات الخدمات المساندة وسيارات الإسعاف المجهزة في مركز الإسناد الآلى والبشري ومركبات النقل غير الإسعافي، بالإضافة لأكثر من 1300 متطوع ومتطوعة يعملون من خلال التواجد في المسجد النبوي والتغطية الإسعافية في جميع أقسامه وساحاته.

وأبان أن فريق التطوع النسائي يتكون من 800 متطوعة يعملن على مدار الساعة في الأقسام النسائية و500 متطوع رجالي يعملون في الأقسام الرجالية بالمسجد النبوي في أكثر من 38 موقعاً داخل المسجد النبوي وساحاته، وقد تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء موسم العمرة، كما يشتمل التجهيز للتطوع على 9 عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق، كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي.

واختتم "السهلي" بأنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. معلا بن عليان الجابري، والإشراف الفني والتشغيلي من قبل فريق الشؤون الإسعافية بالمنطقة والقيادة الميدانية.