، "البريدي": اكتمال مشروع بوابة الموظف العام المقبل.. وسنطلق أخرى لخدمة المتقاعدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لـ"الخليج 365" عقد اتفاقيات بين الأندية الخاصة لتقديم خصومات لمنسوبي "التعليم"

كشف وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية المهندس بدر البريدي، عن اكتمال مشروع بوابة الموظف، التي تشرف عليها وكالة الموارد البشرية بوزارة التعليم العام المقبل.

وكشف لـ"الخليج 365" عن عقد اتفاقيات بين الأندية الخاصة لتقديم خصومات مجدية للمتقاعدين من منسوبي الوزارة، مضيفاً في هذا الصدد: "نعمل الآن مع شركات الصحة وشركات النوادي".

وقال على هامش حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات من منسوبي وزارة التعليم الذي رعاه وزير التعليم الخميس الماضي: "نعمل على إطلاق موقع إلكتروني خاص للمتقاعدين يحصل من خلاله المتقاعد على جميع الخدمات التي يحتاجها بعد التقاعد".

وعن موعد اكتمال مشروع البوابة الموحدة للموظف قال البريد: "نعمل على إنجاز المشروع لأن توحيد أنظمة (فارس ونور وسفير) في بوابة واحدة يحتاج إلى الوقت لدمج البرامج كاملة وباذن الله سيكتمل العام المقبل".

يُذكر أن فكرة إطلاق بوابة موحدة للموظف جاءت لتعالح بعض الإشكاليات التي تواجه موظفي جهاز الوزارة وإدارات التعليم للدخول على البوابة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات التي يحتاجها الموظف.

وتحتوي البوابة على ثلاث عناصر مهمة للموظف، الأولى تتعلق بالخدمات الوظيفية الموجودة في نظام فارس كالرواتب والإجازات وغيرها، والثانية تتعلق بالأخبار التعليمية والقرارات والتعاميم التي تهم الموظف، فيما تتعلق الخدمة الثالثة بالموظفين من خارج الوزارة الذين يتعاملون مع أنظمة (فارس ونور وسفير) فبمجرد دخول بوابة الموظف يمكن للموظف الاستفادة من هذه البوابات الثلاث دون الحاجة للدخول على كل بوابة.

وستكون بوابة الموظف بحسب البريدي على ثلاث مراحل، تم تدشين المرحلة الأولى منها والخاصة بموظفي جهاز الوزارة؛ وذلك بهدف قياس أداء هذه البوابة، وسيليها إطلاق مرحلتين قريباً الأولى تخص إدارات التعليم بمن فيهم المعلمون والمشرفون التربويون والإداريون، والثانية للملحقيات الثقافية بالخارج بمن فيهم الموظفون العاملون بالملحقيات.