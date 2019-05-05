منظمة التعاون الإسلامي تستنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاحد، بأشدّ العبارات العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحي، داعيةً المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، هذا التصعيد العسكري استمرار لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وطالبت المنظمة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على وقف عدوانها الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي.