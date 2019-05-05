«التقاعد» تعلن مواعيد العمل بمركز اتصالات خدمة العملاء خلال رمضان

حدّدت المؤسسة العامة للتقاعد أوقات العمل لمركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء خلال شهر رمضان، والذي سيزاول نشاطه طوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أنه تم تعديل ساعات العمل بالمركز ليتلاءم مع استراتيجية المؤسسة 2022؛ بشأن تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، ولضمان استمرارية الخدمة وتقيمها بالشكل اللائق خلال الشهر المعظم.

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة، أن أوقات العمل لمركز الاتصال الخاص بخدمة عملاء المؤسسة على الرقم المجاني (8001248889)، ستكون خلال شهر رمضان من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الواحدة مساءً حتى السادسة مساءً.

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وأوضحت «التقاعد» أن تعديل ساعات العمل بمركز الاتصال جاء بما يتلاءم مع استراتيجية المؤسسة 2022؛ لتقديم خدمات متميزة لعملائها، ولضمان استمرارية الخدمة وتقيمها بالشكل اللائق بالعملاء الكرام خلال الشهر المعظم.

وأشارت المؤسسة إلى أهمية الاستفادة من الخدمات اتي تقدمها بوابة التقاعد الإلكترونية WWW.Pension. Gov.sa وتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية، والذي يتيح لعملاء المؤسسة إنجاز معاملاتهم ومتابعة طلبتهم بكل سهولة ويسر على مدار الساعة.

يُشار إلى أن «العامة للتقاعد» مؤسسة حكومية مستقلة تتبع إداريًّا وزارة المالية السعودية، وتعنى بتوفير المعاشات التقاعدية للموظفين الذي عملوا في القطاعين المدني والعسكري الحكومي، كما تعنى المؤسسة بإدارة جميع شؤون التقاعد في المملكة، وتقوم بتطبيق جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية منذ أول نظام صدر عام 1364هـ وحتى الآن.

