الهيئة العامة للرياضة تطلق برنامجا لخدمة زوار المسجد النبوي

يستعد مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة المدينة المنورة خلال هذه الأيام وبمشاركة 50 شابا وقائدا لتنفيذ البرنامج التطوعي لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، وهو ضمن برامج وكالة شؤون الشباب - الإدارة العامة للنشاطات الشبابية، والذي يستمر طيلة شهر رمضان المبارك، حيث سيبدأ في اليوم أول وينتهي في آخر يوم من الشهر الفضيل. وأوضح مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن مصباح عمار، أن البرنامج جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة يهدف إلى تقديم المساعدة للزوار والمعتمرين من كبار السن في المسجد النبوي الشريف وفي المنطقة المركزية المحيطة به والتي تشهد خلال شهر رمضان المبارك ازدحاما من الزوار والمعتمرين الذين يتوافدون على طيبة الطيبة من داخل وخارج المملكة. من جانبه أوضح رئيس قسم النشاطات والهيئات الشبابية، أن البرنامج يقدم الإرشادات وإيصال التائهين ونقل كبار السن من الزوار، كما يقدم الدعم والمساندة لرجال المرور لتنظيم الحركة المرورية، كما يساند مجموعة من الشباب في أحد المراكز الصحية المجاورة للمسجد النبوي. ومساندة إدارة الحشود التابعة لوكالة شؤون المسجد النبوي. الجدير بالذكر، أن هذا البرنامج يأتي ضمن العديد من البرامج التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة للشباب وتستهدف تنمية مهاراتهم وتطويعهم بأعمال تعود عليهم بالنفع على مجتمعهم ووطنهم.



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