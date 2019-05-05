السعودية اليوم / مرصد القصيم الفلكي يستعد لرؤية هلال شهر رمضان المبارك



بريدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

اهتماماً من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصيم، تتجه وسائل الإعلام بالقصيم لتتبع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سماء المنطقة حسب تقويم أم القرى.

ويستعد المرصد الفلكي بمحافظة البكيرية مساء اليوم لرؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ، حيث يشارك المرصد الفلكي في هذه المناسبة عموم المترائين، ويقدم المرصد خدماته وأجهزته للجهات الحكومية والأفراد المهتمين في مجال الرؤية، وسوف يبدأ الترائي بإذن الله قبيل مغرب اليوم في المكان المخصص للترائي بالبكيرية بمنطقة القصيم من قبل مجموعة من المترائين.

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17:48ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.