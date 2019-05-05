السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بالرياض تبدأ تنفيذ خطة السلامة في شهر رمضان



الرياض 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

بدأت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض وضمن منظومة عملها الأمنية في تنفيذ خطة السلامة في شهر رمضان المبارك في مدينة الرياض والمحافظات التابعة والتي تستمر خلال الشهر الكريم نظراً لنشاط الحركة التجارية في جميع المواقع التجارية ونشاط الحركة على الطرق السريعة وغيرها وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية من المخاطر المحتملة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات ولتفادي حدوث الحرائق.

‏وأوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أنه يتم تطبيق خطة خاصة لشهر رمضان المبارك وتشمل خطة مدينة الرياض على تكثيف دوريات السلامة في الفترة المسائية مع أدائها عملها على أكمل وجه في الفترة الصباحية، وذلك بتوزيع عدد من دوريات السلامة خلال أوقات الذروة للاستفادة منها في التوعية وإزالة كل ما فيه خطورة بشكل سريع .

وأضاف أن الخطة تشمل استحداث مواقع للفرق الميدانية شاملة فرق الإطفاء والإخلاء والإنقاذ في الأماكن التي تشهد كثافة عالية مثل الأسواق والطرق السريعة والتي تعمل جنباً إلى جنب مع الفرق الدائمة ويكون مهام تلك الفرق التدخل السريع لمواجهة أي طارئ ، وقد تم تجهيزها بالمعدات الفنية الحديثة اللازمة.

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17:46ت م

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