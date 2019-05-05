السعودية اليوم / كشف مخبأ للذخيرة والقبض على عنصر إرهابي وإيقاف مهاجرين بالجزائر



الجزائر 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري مخبأ للذخيرة بمحافظة تمنراست الحدودية جنوب البلاد .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, ان المخبأ يحتوي على خمسة صواريخ " ا ربي جي 7 " وثلاثين قذيفة مدفعية وكمية من الذخيرة الاخرى .

وأضاف البيان ان عناصر من الجيش بمحافظة الوادي ألقت القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية .

وأشار المصدر من جهة أخرى الى ان عناصر من الجيش بمدن قزام وجانت ووهران والطارف أوقفت 44 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة .

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17:17ت م

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