السعودية اليوم / تعليم شرق الدمام يختتم الأنشطة والبرامج للعام الدراسي 1440/1439هـ



الدمام 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

نظم مكتب التعليم بشرق الدمام امس حفل اختتام للأنشطة والبرامج للعام الدراسي 1440/1439هـ وتكريم ١٠٣ من المشرفين التربويين والمتعاونين والإداريين، بحضور مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية عبد الرحمن الزهراني، وعدد من منسوبي التعليم وذلك في مدرسة المعتصم بالله المتوسطة بالدمام.

واستعرض الزهراني في كلمته ما حققه المكتب من خلال جهود منسوبيه ومشرفيه وقادة المدارس للعام الدراسي للعام الدراسي 1440/1439هـ ، مؤكدا أن قمة النجاح والتميز متسعة للجميع ، وأنه لابد من التخطيط مبكرًا للنهوض والحصول على التميز في العام الدراسي القادم، الذي يحتاج إلى كثير من البذل والعطاء.

من جانبهم عبّر المكرمون عن بالغ سرورهم بهذه المناسبة، مقدمين شكرهم لمكتب التعليم بشرق الدمام على هذه الدعوة ، راجين أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز وتعميق العلاقات بين جميع منسوبي التعليم.

//انتهى//

17:17ت م

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