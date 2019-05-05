السعودية اليوم / بلدي المخواة يقف على مشروع تطوير سوق الثلاثاء الشعبي



الباحة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

وقف أعضاء المجلس البلدي بمحافظة المخواة أمس, على الأعمال التطويرية في سوق الثلاثاء الشعبي, وذلك انطلاقاً من رؤية المجلس البلدي في تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح المتحدث باسم المجلس البلدي بالمخواة عبدالله علي الغامدي أن مشروع تطوير سوق الثلاثاء الشعبي بالمحافظة والذي يتضمن إنشاء سوق للخضار واللحوم والمكون من 60 محلاً ومصلى للرجال والنساء, حيث أوصى المجلس على هوية السوق ومكوناته, مؤكداً على التوسع في المظلات في الشريط الجنوبي والشرقي للسوق, بالإضافة إلى إنشاء موقع مخصص في الجهة الجنوبية الغربية وذلك لراحة الباعة والمتسوقين ومرتادي السوق.

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17:15ت م

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