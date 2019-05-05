السعودية اليوم / بلدية قرية العليا تكثف جهودها الخدمية خلال شهر رمضان



القرية العليا 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة قرية العليا استعداداتها لاستقبال رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المطاعم والبوفيهات ومراكز التسويق ومحطات الوقود وصالونات الحلاقة والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة واستيفائهم للشروط الصحية وللتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية وطرق تداول المواد الغذائية داخل المحل وطرق حفظ وطهي وتحضير الأطعمة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا المهندس نقاء بن هزاع أبو هليبه أن الجولات التي نفذتها البلدية في الفترة الماضية أسفرت عن زيارة 220 محلاً متعلقاً بالصحة العامة، مؤكداً تكثيف الجولات الرقابية على المحلات التجارية بالمحافظة وذلك للتأكد من سريان مفعول الرخص وعدم مخالفتها لأنظمة البيع من عرض البضائع خارج نطاق المحل وعدم مخالفة اللوائح والأنظمة البلدية ومتابعة الباعة المتجولين المخالفين والذين يعرضون بضائعهم بطريقة غير نظامية ومنعهم من الوجود في الأماكن غير المخصصة للبيع .

وبين أن البلدية تقوم بمتابعة الأسواق العامة ( سوق محافظة قرية العليا الشعبي ) و ( سوق مركز الشيط الشعبي ) والحرص على تنظيم تلك الأسواق والبسطات والحفاظ على مظهرها ونظافة تلك الأسواق ومتابعة ما يعرض فيها من بضائع، كما تضمنت الخطة زيادة عدد ساعات عمل المراقبين الصحيين، وذلك بالعمل على فترتين.

وأكد أن البلدية قامت بتكثيف جهودها لنظافة المساجد والجوامع التي تقام فيها صلاة التراويح حيث تم تكليف فرقة ميدانية مزودة بالمعدات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار المهندس نقاء أبو هليبه إلى أنه تم وضع خطة عمل للمسلخ خلال أيام شهر رمضان المبارك وستكون على فترتين يوميا، لافتا النظر إلى أن المراقبة تتم من قبل رئيس القسم إضافة إلى المساعدين البيطريين وذلك للتأكد من توفر شروط السلامة في المسلخ والقيام على راحة المواطنين وكذلك للتأكد من سلامة العمال والجزارين من الأمراض الوبائية والنظافة الشخصية .

// انتهى //

16:49ت م

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