

القطيف 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

استقبل مكتب العمل بمحافظة القطيف خلال شهر شعبان الجاري 50 دعوى عمالية أحيلت لقسم التسوية الودية، انتهت 26 منها بالصلح و 15 أحيلت للمحكمة العمالية، في حين تم التنازل عن اثنتين من مجموع الدعاوى وتدوير 15 دعوى بين تجديد موعد لعدم الحضور أو تأجيل موعد لاستكمال الأوراق المطلوبة من الأطراف المتنازعة.

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف عبدالكريم معتوق آل طه, على ضرورة أن يتقدم المدعي بالشكوى لدى الهيئة (إدارة التسوية الودية) قبل مرور 12 شهرًا على موضوع الشكوى، وأن يكون العامل غير مصنّف ضمن إطار العمالة المنزلية.

مما يذكر أن التسوية الودية تعد المرحلة الأولى من مراحل الفصل بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل يقدم المحقق من خلالها الخدمة خلال 21 يومًا يسعى فيها للتوفيق بين الأطراف من أجل التوصّل إلى اتفاق وحل ودي.

// انتهى //

16:48ت م

0187





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكتب عمل القطيف يستقبل 50 دعوى عمالية لقسم التسوية الودية خلال شهر شعبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.