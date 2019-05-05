السعودية اليوم / تعليم الشرقية يعقد ورشة عمل لمنسوبي الشؤون المدرسية تزامناً مع جائزة التعليم للتميز



الدمام 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، حرص الحكومة الرشيدة -أعزها الله- على تبني وصناعة التميز في مختلف قطاعات الدولة، لاسيما في قطاع التعليم بوصفه المصنع الحقيقي للاستثمار في العقول البشرية وتنميتها الأمر الذي يحدونا جميعاً في تعليم الشرقية لترجمة الأهداف الاستراتيجية التي تتبنها وزارة التعليم والمتمثلة في الدفع بعجلة جودة وتميز مخرجاتها، من خلال العمل بروح الفريق الواحد على مستوى عالي في وضع الخطط والأهداف العملية التي تترك بصمة تميز على خارطة التعليم الواسعة للحاق بمصاف الدول العالمية .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التحضيرية لمشاركة منسوبي الشؤون المدرسية في جائزة التعليم للتميز بدورتها الـ11 للعام الدراسي 1440 – 1441هـ " التميز الشخصي .. طريقنا لاستدامة التميز المؤسسي"، التي نظمتها اليوم الشؤون المدرسية ممثلة في مركز التميز بتعليم المنطقة، وأدارها المشرف محمد الغامدي بمقر مدارس منارات الخبر المستضيفة للفعالية، بحضور المساعد للشئون المدرسية فهد الغفيلي، وعدد من المسؤولين بالإدارة .

ودعا مساعد المدير العام فهد الغفيلي، جميع قيادات الشؤون المدرسية ومنسوبيهم، لتوسيع خارطة ثقافة زرع التميز في الميدان والارتقاء بمفاهيمه وتطبيقاته وفقا للأهداف العريضة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم تحقيقا للرؤية الطموحة ٢٠٣٠ ، مؤكداً أن هذه الورشة هي أحد الأدوات لارتقاء سلم التميز .

من جهتها أشارت مديرة مركز التميز بتعليم الشرقية فاطمة رويس، إلى أن المركز يرمي من خلال جملة أهدافة إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وصناعة التميز ونشر ثقافته واستدامته ورعاية المتميزين على مستوى الإدارات والمكاتب وصولا للمدارس اضافة للمشاركة في جميع مجالات الجوائز العالمية والمحلية والإقليمية من خلال نشر ثقافة التميز، والتعريف بجوائز التميز في الميدان التربوي، اضافة الى عقد اللقاءات والورش وصولاً للبرامج التدريبية وتقديم الاستشارات الفنية والبحوث وتوطين تلك الجوائز ( مكانز التميز ) بالشراكة مع كافة إدارات تعليم المنطقة للارتقاء بمستوى الأداء واحتضان المتميزين حتى الإبداع، وبناء منهجية إدارة الجوائز وفق معايير ومؤشرات محكمة تضبط الأداء وتقيسه وتطوره.

مما يذكر أن الورشة شهدت حزمة من المحاور يأتي في مقدمتها وقوف المشرف بمركز التميز والخبير التحكيمي لجوائزها عبدالله القحطاني بتسليط الضوء على محور "الطريق إلى التميز" وصولاً لمحور "منهجية العمل للوصول إلى التميز"، تلاها استعراض نماذج تطبيقية للحصول على الجائزة شارك في تقديمها: عبدالمحسن الملحم مشرف بإدارة التوجيه والارشاد، والمشرفة نوال العصلاني من مكتب تعليم الجبيل، كذلك المشرفة بمكتب شرق الدمام العنود الخليوي.

// انتهى //

16:44ت م

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