السعودية اليوم / اجتماع مشترك للجمارك وجهات مسؤولة أخرى بوزارات الداخلية في دول مجلس التعاون



الرياض 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

عقدت إدارات الجمارك والجهات المسؤولة بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون اجتماعا مشتركا خلال الفترة 1 - 2 مايو 2019، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

ورأس الاجتماع مدير شؤون المنافذ بالإدارة العامة للجوازات والإقامة بسلطنة عمان المقدم سالم بن علي الكلباني ، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون والأمانة العامة.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتنقل الأفراد بين دول مجلس التعاون، وتطوير مسارات دخول مواطني دول المجلس وأسرهم في المنافذ البينية (البرية) في سبيل تسهيل عملية مرورهم عبر تلك المنافذ.

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16:44ت م

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