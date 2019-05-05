السعودية اليوم / مشروعات تطويرية في مستشفى نفي العام



الرياض 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أعلنت "صحة الرياض" عن تنفيذ مشروع لتطوير أقسام الطوارئ في مستشفى نفي العام ، ويجري العمل على استكمال المرحلة التطويرية الأولى ، التي ستنتهي قريباً بإذن الله وتستهدف عدد أسرّة الطوارئ إلى (11) سريراً ، وقد تم إنجازها واستحداث غرف الحوادث، وتطبيق الفرز البصري و اكتمال التجهيزات وتطوير العناية المركزة ، وقسم المختبر ، التي تساعد في تجويد الخدمات الصحية المقدمة والوصول لرضى المستفيدين من خدمات المستشفى.

يذكر أن "صحة الرياض" أعلنت في وقت سابق أن (53243) مريضاً استفادوا من الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى نفي العام خلال السنة الماضية ، وأوضحت أنه تم إجراء أكثر من (604) جلسات غسيل للكلى بالمستشفى خلال العام 2018 ، في حين أجريت في المستشفى (112) عملية جراحية كبرى وصغرى في مختلف التخصصات الصحية.

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16:42ت م

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