السعودية اليوم / باكستان تعلن عن مقتل اثنين من مواطنيها بنيران هندية عبر الحدود



إسلام آباد 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

قال مسؤولون باكستانيون : إن القوات الهندية انتهكت اليوم اتفاقية وقف إطلاق النار مع باكستان وقصفت مناطق باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية نقلاً عن المسؤولين أن القوات الهندية قذفت مناطق مأهولة بالسكان في قطاع "بونتش" الحدودي، حيث سقطت إحدى القذائف على منزل ما أدى إلى مقتل امرأة وطفل وإصابة آخرين.

وأضافت أن السلطات المحلية قامت بانتشال جثتي القتيلين ونقل المصابين إلى المستشفى.

من جانبه، أدان رئيس وزراء حكومة إقليم "كشمير الحرة" الشطر الخاضع للسيادة الباكستانية من إقليم كشمير راجه فاروق حيدر القصف الهندي وعدّه عدواناً على الشعب الكشميري.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لمنع الهند من ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين في إقليم كشمير.

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16:41ت م

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