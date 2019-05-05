

غزة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

استشهد اليوم شاب فلسطيني في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي لسيارة في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد الشاب حامد أحمد الخضري في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية وسط مدينة غزة.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة إلى عشرة، فيما أصيب 80 مواطن فلسطيني آخرون بجراح مختلفة.

// انتهى //

16:34ت م

0178





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية وسط مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.