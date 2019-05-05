السعودية اليوم / الصليب الأحمر يقدم مساعدات للنازحين بمناطق الاشتباكات بطرابلس الليبية



طرابلس 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تسلم الهلال الاحمر الليبي فرع غريان قافلة مساعدات غذائية وغير غذائية مقدمه من اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي أنه سيجري البدء في توزيع المساعدات على الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس والمقيدة بسجلات مكتب الإغاثة وشوؤن النازحين بالفرع.

وكانت اليونيسف قد ناشدت بالحصول بشكل عاجل على 4.78 مليون دولار، لكي تتمكن من مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الآخذة بالازدياد في طرابلس وغرب ليبيا.

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16:29ت م

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