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طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين الرياض ونيودلهي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن طيران ناس، عن إطلاق رحلاته الدولية الجديدة والمباشرة بين عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض والعاصمة الهندية نيودلهي، ابتداءً من 1 يوليو 2019.
وأوضح طيران ناس أن الرحلات سوف تنطلق من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار نيودلهي أنديرا غاندي الدولي عبر 5 رحلات أسبوعياً، حيث سيكون مسار الرحلة مباشرة من الرياض إلى نيودلهي، ويمكن الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.
ويأتي إطلاق طيران ناس لمدينة نيودلهي امتداداً لاستراتيجيته في تحقيق رغبة المسافرين، ومواكبتها لزيادة الطلب على بين الرياض ونيودلهي؛ وذلك نسبة إلى ارتفاع الطلب المتزايد لخط السير بعد نجاح تسيير رحلاته إلى حيدر أباد يونيو 2018.
يُذكر أنّ طيران ناس أعلن عن إطلاق استراتيجية توسعية للمرحلة المقبلة، والتي تشمل وجهات جديدة، ما سيساهم في مضاعفة عدد المسافرين على متن رحلاته، والذين بلغوا خلال العام الماضي 6.6 مليون نسمة، وبمعدل 60 ألف رحلة محلية ودولية. وتضم الوجهات الجديدة لاهور، إسلام آباد، الجزائر، طرابزون، أربيل، بغداد، سراييفو، فيينا، باتومي، تبيليسي، وباكو.
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