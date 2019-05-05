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شكرا لقرائتكم 3 مناطق على رادار الإنذار المبكر .. أول ليلة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
3 مناطق على رادار الإنذار المبكر .. أول ليلة في رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر عدة تنبيهات مُتقدمة من ظواهر جوية على 3 من مناطق المملكة خلال الساعات المتبقية من اليوم والساعات الأولى من شهر رمضان المبارك.
وتوقّع الإنذار المبكر استمرار نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في وادي الدواسر – السليل – الدوادمي – عفيف – والأجزاء المجاورة لها حتى الساعة السابعة مساء.
كما توقّع الإنذار المبكر استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحُدّ من مدى الرؤية الأفقية مع هطول أمطار رعدية في الرياض – وادي الدواسر – الخرج – عفيف – السليل – القويعية – ثادق – الزلفي – والأجزاء المجاورة لها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.
وفي منطقة عسير توقّع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على أبها وخميس مشيط – خيبر الجنوب – والأجزاء الشرقية من المنطقة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
أما في منطقة مكة المكرمة توقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار حتى التاسعة مساء.
وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يشمل الطائف – السيل الكبير – الشفا – الهدا – بني سعد – ميسان – رهاط – مدركة – والأجزاء المجاورة لها.
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