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جراحة عاجلة تنهي معاناة مريضة مع الحمل خارج الرحم بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
تمكّن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال في حفر الباطن من إنقاذ حياة مريضة كانت تُعاني من آلام أسفل البطن مع نزف دموي، بتدخل جراحي ناجح.
وحضرت المريضة إلى المستشفى وبعد التشخيص وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تم اكتشاف تمزق أنبوب قناة فالوب لوجود حمل خارج الرحم بعمر 8 أسابيع.
وقرّر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي وأجريت لها عملية فتح بطن إسعافية، ووجد أكثر من لتر من الدم داخل البطن، وتم إيقاف النزيف، واستئصال الأنبوب المتضرر، وقد تكللت العملية بالنجاح، وخرجت بعد ثلاثة أيام وهي بصحة جيدة.
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