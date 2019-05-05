خطاب تاريخي من الملك سعود إلى الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الحساب الرسمي لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيز، خطاباً تاريخياً موجهاً من الملك سعود إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قبل نحو 64 عاماً تقريباً.

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وتضمن الخطاب الذي تم نشره في صحيفة أم القرى في شهر رمضان عام 1374 هـ، الموافق إبريل 1955، تهنئة من الملك سعود إلى المسلمين في بقاع العالم بمناسبة الشهر الكريم.

وفي الخطاب أوصى الملك سعود المسلمين بالعمل والجد والتعاطف والتراحم والتمسك بالمبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف لنشر الخير وتعزيز السلام والطمأنينة في ربوع العالم، والاتخاذ من شهر رمضان حافزاً ودافعاً لتجديد العهد وجمع كلمة المسلمين.