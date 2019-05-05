بلدية هيوستن توضح حقيقة منح القنصل السعودي الجنسية الأمريكية

2019-05-05

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

حصل القنصل السعودي العام في هيوستن سلطان بن عبد الله اللويحان على تكريم رمزي نادر من عمدة المدينة، يتمثل في الجنسية الفخرية، وذلك لمساعدة المملكة في إعادة بناء المدينة بعد الأعاصير المدمرة التي ضربتها.

وترأس عمدة المدينة سيلفستر تيرنر حفل لتكريم القنصل السعودي في هيوستن يوم الجمعة الماضي، وهو ما أبرزته بعض الوكالات على أنه تكريم بمنح اللويحان الجنسية الأمريكية.

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وقالت ماري بنتون، السكرتيرة الصحفية لرئيس البلدية لصحيفة واشنطن إكزامينر: “بناءً على توصية مكتب العمدة للشؤون الدولية، قدّم العمدة تيرنر الجنسية الفخرية لجامعة هيوستن، وليس الجنسية الأمريكية للقنصل السعودي”.

وصححت بنتون المعلومات التي ذكرت في التقارير الإعلامية، مُؤكدة أن مسألة منح الجنسية الأمريكية أمر يتعلق بالدولة نفسها وليس المدينة.

وبموجب القانون الأمريكي، يمكن فقط لرئيس الولايات المتحدة أو الكونغرس منح الجنسية الأمريكية الفخرية، والتي تم تخصيصها لعدد قليل من الناس على مدار القرن الماضي، بما في ذلك وينستون تشرشل.

المواطنة الفخرية هي لفتة رمزية بشكل أساسي، بدون حقوق أو امتيازات على أرض الواقع، ولكنها تعرب عن مدى امتنان الشعب الأمريكي لإسهامات الشخص الذي يُمنحها.