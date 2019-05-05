أول صورة لـ هلال رمضان 1440 بتقنية CCD

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تمكّن مرصد البصرة الفلكي في العراق من التقاط أول صورة لهلال شهر رمضان لهذا العام 1440هـ، وذلك باستخدام تقنية CCD.

يُذكر أن هذه الرؤية لا يُؤخذ بها من الناحية الشرعية؛ لأن رؤية الهلال تمت قبل مغيب الشمس، إضافة لكونها لم تتم بالعين المجردة.

وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أعلن أمس أنه لم يتمكن من رصد هلال شهر رمضان المبارك ليوم السبت، ونظراً لدعوة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والأحد، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء اليوم الأحد.

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والمعروف أن جهاز اقتران الشحنات Charge-Coupled-Device والذي يرمز له اختصاراً CCD ويعرف أحياناً باسم مجس سي سي دي هو أسهل أنواع المكشافات الضوئية صنعاً، وله حساسية ضوئية أفضل عن منتجات أخرى ولكن بسبب حساسيته تنتقل الشحنة الكهربية خلاله بطيئةً نسبياً.

اخترعه العالم جورج سميث وويلارد بويل في مختبرات بل عام 1969، وبسببه حازَا على جائزة نوبل للفيزياء عام 2009، وقد استخدم بسرعة في الدراسات الفلكية، وفي الاستشعار عن بُعد بواسطة الأقمار الصناعية، كما عم الاستخدام في الكاميرات الرقمية.

تُرصّ مجسات سي سي دي في مصفوفات على لوائح (موزعة توزيعاً سطرياً)، وتستخدم في كاميرات الفيديو والكاميرات الرقمية، كما عم استخدامات تلك المصفوفات في الهواتف المحمولة ذات الكاميرا الرقمية، وتستخدم مصفوفات مجسات سي سي دي في أجهزة الفاكس، وفي الماسحات الضوئية.

وكان الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أكّد في وقت سابق اليوم أن تصوير الهلال بتقنية CCD لا يعتد بها شرعاً.