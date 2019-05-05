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جدل في الهند حول هلال رمضان .. واستعدادات مبكرة لـ ليلة القدر
متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل
يستعد المسلمون في الهند خلال الوقت الحالي لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث يرتبط دوماً بطقوس مختلفة تُميز الشعب الهندي بهذا الشهر بشكل واضح.
وعلى الرغم من بدء الاستعدادات مبكراً في الهند منذ ما يزيد عن شهر، فإن هناك تعثراً واضحاً تجاه إمكانية استطلاع هلال رمضان، حيث أقر المسؤولون أن الشهر يبدأ من اليوم الأحد الموافق 5 مايو، لكنّ الخبراء الفلكيين قد ذكروا أنه من غير المرجح أن يكون هذا هو الموعد الفعلي لبدء الشهر.
وأشارت الصحيفة إلى الاستعدادات الخاصة للشهر الكريم في الهند، وبالأخص في ليلة القدر، والتي تحظى بمكانة روحانية خاصة في نفوس المسلمين على مستوى العالم، وبالأخص داخل الهند.
وقالت إن المسلمين في الهند يكونون دوماً على أتم استعداد في هذه الليلة لقضائها في الذكر والصلاة والتسابيح حتى الفجر، وهي من الشعائر التي يتوحد فيها المسلمون بالهند بشكل واضح.
يُذكر أن رؤية الهلال وتحديد بداية الشهر الكريم قد تختلف من مكان إلى آخر؛ بسبب ارتباط التقويم الهجري بالقمر ودوراته، لذلك فإن التاريخ يتحرك حوالي 11 يوماً أو نحو ذلك كل عام.
ويمكن أن يختلف أيضاً التقويم من مكان لآخر حول العالم بفضل الظروف الجوية والتأثيرات الأخرى على كيفية رؤية القمر، إلا أن هناك شبه إجماع في بريطانيا على أن الشهر الكريم ستكون بدايته يوم الأحد الموافق 5 مايو، وينتهي الثلاثاء 4 يونيو المقبل.
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