معايير المفاضلة بين المرشحين لبرامج معهد الإدارة العامة

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُولي معهد الإدارة العامة أهمية كبرى للتدريب عن بُعد، حيث يتم التعاون مع منصّات تدريب عالمية لتدريب منسوبي المعهد، بالإضافة إلى الاعتماد على منصة إثرائي الخاصة بالمعهد.

وفتح معهد الإدارة العامة اليوم، باب الترشيح أمام منسوبي ومنسوبات الأجهزة الحكومية للالتحاق ببرامجه التدريبية المُنفذة في كل من مركزه الرئيسي بالرياض وفروعه في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير، وكذلك فروعه النسائية بالرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، خلال الفصل الأول للعام التدريبي القادم 1440 / 1441هـ.

آلية​ الترشيح والقبول في معهد الإدارة لموظفي الحكومة

وتهدف آلية الترشيح والقبول في برامج المعهد التدريبية إلى إعطاء الأجهزة الحكومية الوقت الكافي لإدخال جميع ترشيحات موظفيها وإعطاء مسؤولي الترشيح وقتاً لاعتماد تلك الترشيحات، يلي ذلك تحديد عدد المقبولين وفق معايير تأخذ في الاعتبار حجم كل جهاز حكومي وعدد البرامج وأيام التدريب التي سبق أن التحق بها كل مرشح مع الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمعهد وفروعه.

معايير المفاضلة في معهد الإدارة العامة بين المرشحين داخل جهة الترشيح