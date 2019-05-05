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معايير المفاضلة بين المرشحين لبرامج معهد الإدارة العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
يُولي معهد الإدارة العامة أهمية كبرى للتدريب عن بُعد، حيث يتم التعاون مع منصّات تدريب عالمية لتدريب منسوبي المعهد، بالإضافة إلى الاعتماد على منصة إثرائي الخاصة بالمعهد.
وفتح معهد الإدارة العامة اليوم، باب الترشيح أمام منسوبي ومنسوبات الأجهزة الحكومية للالتحاق ببرامجه التدريبية المُنفذة في كل من مركزه الرئيسي بالرياض وفروعه في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير، وكذلك فروعه النسائية بالرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، خلال الفصل الأول للعام التدريبي القادم 1440 / 1441هـ.
آلية الترشيح والقبول في معهد الإدارة لموظفي الحكومة
وتهدف آلية الترشيح والقبول في برامج المعهد التدريبية إلى إعطاء الأجهزة الحكومية الوقت الكافي لإدخال جميع ترشيحات موظفيها وإعطاء مسؤولي الترشيح وقتاً لاعتماد تلك الترشيحات، يلي ذلك تحديد عدد المقبولين وفق معايير تأخذ في الاعتبار حجم كل جهاز حكومي وعدد البرامج وأيام التدريب التي سبق أن التحق بها كل مرشح مع الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمعهد وفروعه.
معايير المفاضلة في معهد الإدارة العامة بين المرشحين داخل جهة الترشيح
|م
|معيار القبول
|عدد النقاط
|طريقة استخدام المعيار
|1
|مدى حصول المرشح على برامج تدريبية في المعهد إلى ما قبل الفصل التدريبي الحالي.
|من 1 إلى 30
|يحصل المرشح على نصف نقطة إذا سبق له أن التحق ببرامج المعهد قبل فصلين و (1.50) نقطة إذا سبق وأن التحق قبل ثلاثة فصول … وهكذا. ويتم حساب الفصول التدريبية اعتباراً من تاريخ تعيين المرشح في الوظيفة الحكومية إلى فترة الترشيح.
|2
|
عدد سنوات الخدمة للمرشح.
|من 0 إلى 20
|يحصل المرشح على نصف نقطة على كل سنة قضاها في الوظيفة. وفي حال كانت خدمته أقل من سنة يحصل المرشح على صفر.
|3
|
عدد سنوات الخدمة في المرتبة الحالية للمرشح.
|من 0 إلى 10
|يحصل المرشح على نقطة واحدة عن كل سنة قضاها في المرتبة الحالية من الوظيفة.
|4
|
عدد الفصول التدريبية التي تقدّم عليها المرشح ولم يقبل فيها اعتباراً من آخر فصل تم قبوله.
|من 0 إلى 20
|يحصل المرشح على نقطة عن كل فصل تدريبي تقدّم عليه ولم يُقبل فيه، وذلك اعتباراً من آخر فصل قُبل فيه، وفي حال لم يسبق له أن تقدم على برامج المعهد التدريبية فإنه يمنح صفراً.
|5
|
عدد أيام التدريب التي حصل عليها المرشح حتى الفصل التدريبي الحالي.
|من 0 إلى 70
|يمنح لكل مرشح لم يحصل على أي يوم تدريبي من تاريخ تعيينه على المرتبة الحالية حتى الفصل التدريبي الحالي 70 نقطة. ويتم خصم نقطة منها عن كل يوم تدريبي حصل عليه المرشح حتى الفصل التدريبي الحالي وبحد أقصى 70 نقطة. أي أن مَن حصل على 70 يوماً تدريبياً من تاريخ تعيينه على المرتبة الحالية حتى الفصل التدريب الحالي يحصل على صفر طبقاً لهذا المعيار.
|6
|عدم حضور المرشح للبرنامج المقبول فيه.
|من 0 أو 10
|يحصل المرشح على 10 نقاط إذا لم يسبق له أن استبعد من أي برنامج تدريبي بسبب الغياب في آخر فصل تدريبي قُبل فيه أو لم يحصل على أي تدريب، ويحصل على صفر عدا ذلك.
|7
|مدى إكمال المرشح للبرامج التدريبية الإلكترونية على منصة إثرائي خلال الفترة من نهاية الترشيح للفصل التدريبي السابق وحتى نهاية الترشيح للفصل التدريبي الحالي.
|من 0 إلى 30
|
يحصل المرشح على عشر نقاط عن كل برنامج تدريبي إلكتروني تم إكماله على منصة إثرائي خلال الفترة من نهاية الترشيح للفصل التدريبي السابق وحتى نهاية الترشيح للفصل التدريبي الحالي، وبحد أقصى ثلاثة برامج تدريبية إلكترونية.
وفي حال عدم إكمال أي من برنامج تدريبي على منصة إثرائي خلال الفترة يمنح المرشح صفراً في هذا المعيار.
|8
|الغياب أثناء البرنامج.
|من 0 إلى 50
|بعد احتساب النقاط وفق المعايير السابقة يُخصم من المجموع الكلي للنقاط التي حصل عليها المرشح 5 نقاط عن كل ساعة غياب في البرامج التدريبية للقدرة الواحدة أو البرامج الموجهة في آخر فصل تدريبي قُبل فيه.
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