شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سعد لـ«لجنة العفو عن السجناء»: عملكم 24 ساعة لإنهاء الإفراج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

ألزم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، لجنة العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة، ببدء دراسة ملفات النزلاء والنزيلات والأحداث ونزيلات دار رعاية الفتيات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، الذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440.

وشدد أمير حائل على مواصلة لجنة العفو بالمنطقة لأعمالها على مدار الساعة، لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم.