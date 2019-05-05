شكرا لقرائتكم خبر عن 7 رمضان موعد استقبال طلبات الالتحاق بجامعة الملك فهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

حددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم 7 رمضان الموافق 12 مايو 2019 موعداً لاستقبال طلبات الالتحاق بها لخريجي المرحلة الثانوية عن طريق الإنترنت، ويستمر 7 أيام، وذلك من خلال موقع إدارة القبول http://www.kfupm.edu.sa/admissions.

واشترطت الجامعة للقبول فيها أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو نظام المقررات (علوم طبيعية) لهذا العام 1440 أو العام الماضي 1439، وأن يكون الطالب قد دخل اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، حيث يحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها هذا العام 1440 أو العامين السابقين له.

واشترطت أيضا دخول الطالب الاختبار التحصيلي لهذا العام 1440 أو العام السابق له 1439، وأن لا يكون الطالب قد سبقت له الدراسة في الجامعة أو البرامج التابعة لها، وستتم معاملة جميع الطلبات معاملة دون إعطاء أولوية في القبول لمن يسجل مبكراً.

وسيتم إعلان النسبة المركبة المطلوبة عند إعلان نتائج الطلاب المرشحين للقبول يوم الأحد 13 شوال 1440 الموافق 16 يونيو 2019، وستعلن نتائج القبول بالجامعة على الموقع الإلكتروني، فيما ستصل النتائج أيضاً عبر رسالة نصية على جوال الطالب المذكور في طلب الالتحاق ورسالة على بريده الإلكتروني، كما سيلغى قبول الطلاب الذين تم إبلاغهم بالقبول ولم يؤكدوا الرغبة بالالتحاق بالجامعة ولم يرفعوا المستندات المطلوبة في الموعد المحدد لهم عند إعلان النتائج من 13 إلى 16 شوال 1440 الموافق من 16 إلى 19 يونيو 2019.

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وأوضح مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، أن الجامعة اعتادت في كل عام تيسير عملية القبول وتبسيط إجراءات الالتحاق بها للطلاب المستجدين بتوظيف متكامل للتقنية، مبيناً أن الجامعة تستقطب سنويا أفضل الطلاب المميزين دراسياً نظراً لما تتمتع به من سمعة أكاديمية، وما تقدمه من مستوى تعليمي لطلابها يوفر المادة العلمية المعاصرة ويغرس المهارات اللازمة لتخريج القياديين في المجتمع.

وبين أن من مميزات القبول بالجامعة أن الطالب المستجد يقبل في برنامج السنة التحضيرية لمدة عام دراسي واحد، وبعدها يسمح للطالب بالالتحاق بأحد التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة، وتتيح هذه الميزة للطالب فرصة للتعرف على تخصصات الجامعة واختيار ما يناسب رغبته وميوله عن معرفة وإدراك.

من جانبه، أفاد عميد القبول والتسجيل الدكتور سعد بن محمد الشهراني، أن الجامعة تسعى إلى قبول الطلاب المميزين دراسياً من خريجي الثانوية وتم الإعداد لخطة القبول لهذا العام مبكراً، وشملت برامج نوعية نفذت في العديد من مناطق المملكة بهدف التعريف ببرامج الجامعة الأكاديمية والبحثية وكذلك طبيعة الحياة الجامعية، كما أن الاستعدادات لعملية القبول تمت بالتنسيق المتكامل مع الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها لضمان سير إجراءات القبول بشكل ميسر.

وأشار إلى أن القبول في الجامعة يتم بناءً على ثلاثة معايير أساسية وهي نسبة الثانوية العامة، واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي، ويتم ذلك عن طريق احتساب أوزان مئوية لهذه المعايير وهي 50% على الاختبار التحصيلي و30% على اختبار القدرات العامة و20% على نسبة الثانوية العامة، وتجمع حصيلة هذه الأوزان في نسبة مركبة واحدة يتم من خلالها تحديد الطلاب المقبولين.

وأبان الدكتور الشهراني أن الجامعة توفر مركزاً للاتصال والتواصل تمت تهيئته للإجابة على أي استفسارات للطلاب وأولياء أمورهم، إضافة إلى معلومات الموقع الإلكتروني لإدارة القبول، والإجابة من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.