هيئة الطيران المدني: 500 ألف مسافر يشارك في إحصائية رضا المسافرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن مستوى رضا المسافرين نظير الخدمات المقدمة لهم، وفق إحصائية شهر أبريل الماضي، بمشاركة نحو 500 ألف مسافر في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، في حين وصلت نسبة الرضا للمسافرين إلى 74% متساوية بإحصائية شهر مارس الماضي لعام 2019.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية، بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة. وتصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

عن الأحصائية:

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة:

مطار الملك خالد الدولي بالرياض:

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة:

مطار الملك فهد الدولي بالدمام:

- نسبة رضا المسافرين 79% مقارنة بشهر مارس الماضي، والتي كانت 78%.- نسبة رضا المسافرين 75%، وهي النسبة نفسها لشهر مارس الماضي.- نسبة رضا المسافرين 58%، وهي النسبة نفسها لشهر مارس الماضي.- نسبة رضا المسافرين انخفضت 77% مقارنة بالشهر الماضي، والتي كانت 78%.