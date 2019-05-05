ولي العهد يتكفل بعلاج طفل يمني يعاني ورمًا خبيثًا في عينه اليمنى

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وجَّه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، وذلك على نفقته الخاصة؛ إذ يعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه .

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يتم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لإجراء العلاج اللازم .

جاء ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته صحيفة "سبق"، ذكر فيه والد الطفل جابر آل عوفان أن ابنه مصاب بالورم الخبيث منذ ولادته بعد أن سبَّب له الحبل السري اختناقًا بعد التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل في جسمه، وأُصيب بضمور في الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم في عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد إثره عينه اليمنى .