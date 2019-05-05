السعودية: الاثنين المقبل.. أول أيام شهر رمضان الفضيل

أعلنت وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية، أنه تعذر رؤية هلال رمضان المبارك، أمس السبت الموافق 4 مايو 2019، مما يفيد بأن يوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الاثنين المقبل الموافق 6 من مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

أما عن دولة فلسطين، فأعلنت أنه سيتم التحري عن رؤية هلال رمضان مساء اليوم الأحد الموافق 5 من مايو 2019، مما يعني أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.

مع العلم أن هناك بعض الدول العربية والإسلامية تعتمد في تحديد موعد صيام أول أيام رمضان الفضيل على رؤية الهلال بالعين المجردة، وهناك بعض الدول التي تعتمد على الحسابات القومية.