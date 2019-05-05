، جازان.. البحث عن شاب اختفى في ظروف غامضة ،

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تبحث الجهات الأمنية في جازان عن شاب في العقد الثالث من العمر اختفى في ظروف غامضة منذ نحو 36 يوماً، فيما تم العثور على مركبته في أحد الشوارع بمحافظة صبيا.
وأكد أحد أقارب الشاب لـ"الخليج 365" أن المختفي فهد ابراهيم أبوبكر شريف لا يعاني من أي اضطربات نفسية، وأنه يعمل في أحد القطاعات العسكرية، مشيراً إلى أنهم حاولوا قبل التبليغ التواصل معه عن طريق جواله غير أنه كان مقفلاً.
وأضاف أنه وبعد ما يقارب الأسبوع عُثِر على سيارته بأحد الشوارع في صبيا، لافتاً إلى أنه لا توجد عليها أي آثار تدل على حدوث شيء، وأنها سليمة، وناشد كل من يعثر عليه أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل على الأرقام 0502180233 - 0555864187.
جازان.. البحث عن شاب اختفى في ظروف غامضةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-05-05
تبحث الجهات الأمنية في جازان عن شاب في العقد الثالث من العمر اختفى في ظروف غامضة منذ نحو 36 يوماً، فيما تم العثور على مركبته في أحد الشوارع بمحافظة صبيا.
وأكد أحد أقارب الشاب لـ"الخليج 365" أن المختفي فهد ابراهيم أبوبكر شريف لا يعاني من أي اضطربات نفسية، وأنه يعمل في أحد القطاعات العسكرية، مشيراً إلى أنهم حاولوا قبل التبليغ التواصل معه عن طريق جواله غير أنه كان مقفلاً.
وأضاف أنه وبعد ما يقارب الأسبوع عُثِر على سيارته بأحد الشوارع في صبيا، لافتاً إلى أنه لا توجد عليها أي آثار تدل على حدوث شيء، وأنها سليمة، وناشد كل من يعثر عليه أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل على الأرقام 0502180233 - 0555864187.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
04:27 PM
عُثِر على سيارته في صبيا
تبحث الجهات الأمنية في جازان عن شاب في العقد الثالث من العمر اختفى في ظروف غامضة منذ نحو 36 يوماً، فيما تم العثور على مركبته في أحد الشوارع بمحافظة صبيا.
وأكد أحد أقارب الشاب لـ"الخليج 365" أن المختفي فهد ابراهيم أبوبكر شريف لا يعاني من أي اضطربات نفسية، وأنه يعمل في أحد القطاعات العسكرية، مشيراً إلى أنهم حاولوا قبل التبليغ التواصل معه عن طريق جواله غير أنه كان مقفلاً.
وأضاف أنه وبعد ما يقارب الأسبوع عُثِر على سيارته بأحد الشوارع في صبيا، لافتاً إلى أنه لا توجد عليها أي آثار تدل على حدوث شيء، وأنها سليمة، وناشد كل من يعثر عليه أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل على الأرقام 0502180233 - 0555864187.
، جازان.. البحث عن شاب اختفى في ظروف غامضة ،
المصدر : الخليج 365
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