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أعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد، وعليه يكون يوم الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
ووفق ما نقله مركز الفلك الدولي اليوم، فقد أعلنت ماليزيا أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أكدت هيئة المراقبة في أستراليا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد في أي مكان من أستراليا، وعليه تعلن أن الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
أستراليا وبروناي تعلنان: الثلاثاء أول رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
أعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد، وعليه يكون يوم الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
ووفق ما نقله مركز الفلك الدولي اليوم، فقد أعلنت ماليزيا أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أكدت هيئة المراقبة في أستراليا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد في أي مكان من أستراليا، وعليه تعلن أن الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
04:15 PM
فيما أكدت ماليزيا أن غداً الاثنين مطلع الشهر الكريم
أعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد، وعليه يكون يوم الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
ووفق ما نقله مركز الفلك الدولي اليوم، فقد أعلنت ماليزيا أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أكدت هيئة المراقبة في أستراليا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد في أي مكان من أستراليا، وعليه تعلن أن الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
، أستراليا وبروناي تعلنان: الثلاثاء أول رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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