، "الإسلامية" تنظم سلسلة محاضرات نسائية بالرياض طوال شهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - عددها 75 بمختلف جوامع المنطقة وذلك بعد صلاتي العصر والتراويح

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض سلسلة من المحاضرات والندوات الدعوية النسائية، وعددها (75 محاضرة) في (14 جامعًا) طوال شهر رمضان المبارك من عام1440هـ يلقيها عدد من الداعيات في مختلف جوامع المنطقة، وذلك بعد صلاتي العصر والتراويح.

وتستهل هذه المحاضرات غرة شهر رمضان، حيث تقام في اليوم الأول من رمضان محاضرة تحت عنوان "رمضان شهر القرآن" تلقيها الدكتورة سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ في جامع الراجحي بحي الجزيرة.

فيما يقام في اليوم التالي، الثاني من رمضان عدد 4 محاضرات في جوامع مختلفة، الأولى بعنوان "مسائل مهمة في الصلاة"، تلقيها هيا بنت عبدالله الرشيد في جامع الراجحي بحي الجزيرة، وتلقي المحاضرة الثانية تهاني الشمري تحت عنوان "فضل اتباع السنة" في جامع المهيني بحي العارض.

وتقام المحاضرة الثالثة في جامع الصانع بحي السويدي تحت عنوان "أيام معدودات"، تلقيها أ.جيهان محمد السراج، وتقام المحاضرة الرابعة والأخيرة لليوم الثاني من رمضان في جامع الفالح بحي الربوة تحت عنوان "حال السلف الصالح" وتلقيها الدكتورة مريم عبدالله باقزي، فيما تتواصل المحاضرات بقية أيام الشهر في موضوعات متعددة.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار جهود الوزارة في شهر رمضان المبارك وإنفاذاً لتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في استمرارية نهج هذه الدولة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصير النساء بأمور دينهن وما ينفعهن خلال شهر رمضان المبارك.