بدء العد التنازلي للعمل باللائحة الجديدة للموارد البشرية.. هل تُغيّر الوزارات أوقات بدء ساعات العمل...

بدأ العد التنازلي لبدء العمل باللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا؛ حيث يبدأ العمل بها اعتبارًا من يوم الخميس ١١ رمضان.

وتُعد اللائحة تحوّلًا جوهريًّا في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وجعلت اللائحة من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفًا لها، مع إعطاء مساحة أكبر لدور الموارد البشرية في الجهات الحكومية من التوظيف وفقًا لحاجاتها.

ومن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة، تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.

وفيما يخص الإجازات، منحت اللائحة الجديدة الموظفَ استحقاق إجازة لمدة خمسة أيام؛ بدلًا من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة.

إضافة لاستحقاق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ٧٠ يومًا، توزعها كيف تشاء، بحد أقصى ٢٨ يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع.

وبيّنت أن الموظف يستحق إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.

وأشارت إلى أن الموظف المتغيب عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله لمقر عمله؛ يجوز للوزير المختص اعتبارُ تغيُّب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتبًا، ولا تُحسم أيام التغيب من رصيد إجازاته.

وأكدت أن عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني إذا وقعت أثناء الإجازة العادية للموظف؛ فلا تُحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.

ومن ضمن التحديثات الجديدة؛ لم تشترط المباشرة عند ترقية الموظف في اللائحة الجديدة؛ حيث أرجعت ذلك لتقدير الجهات الحكومية؛ لأن بعض الجهات قد تحتاج إلى الموظف في مقر مُعيّن، أو تحتاج إليه في تلك المنطقة، وهذا راجع لتقدير الجهة”.

ووفقًا لتأكيدات مسؤولي وزارة الخدمة المدنية؛ فإن المباشرة ليست مطلوبة في اللائحة، والترقيةُ نافذةٌ من تاريخ القرار.