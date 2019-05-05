حرس الحدود وطيران الأمن ينقذان مصابًا أوكرانيًّا من على متن سفينة في البحر الأحمر

تمكّن حرس الحدود بالتنسيق مع طيران الأمن، من إنقاذ راكب أوكراني الجنسية، من على متن سفينة ركاب في البحر الأحمر، كان يعاني من متلازمة فقر الدم الحاد (النزفية)، ما أدّى لتعرضه لنزيف الجهاز الهضمي العلوي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بحرس الحدود، تلقى يوم السبت الموافق 29/ 8/ 1440هـ، بلاغًا عن طريق الفاكس من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكذلك بلاغا من كابتن السفينة (NAUTICA) ترفع علم جمهورية جزر مارشال، والقادمة من ميناء راشد والمتجهة إلى ميناء العقبة، يفيد بوجود حالة مرضية لمصاب أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر (65 عامًا)، لديه نزيف في الجهاز الهضمي العلوي ويحتاج تعويض نزيف نقص حجم الدم، وبعد تحديد موقعها، اتضح أنها تقع عن ميناء جدة الإسلامي مسافة (60) ميلًا بحريًّا تقريبًا باتجاه الغرب.

وأضاف: على الفور، تمّ التواصل مع كابتن السفينة لمعرفة الحالة وربطه مع مدير الطوارئ بصحة جدة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تمرير البلاغ إلى قاعدة طيران الأمن لتجهيز طائرة لإخلاء المريض، وتم تحديد نقطة الالتقاء وإخلاء المريض من على متن السفينة المحددة، ووصول طائرة طيران الأمن إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بعد إخلاء المريض.

واختتم المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه تم تواجد سيارة إسعاف حرس الحدود، وكذلك سيارة إسعاف الهلال الأحمر السعودي، ونقل المريض إلى المركز الطبي الدولي بجدة لتلقي العلاج اللازم.