بأمر الملك.. تعيين 54 قاضيًا في وزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بتعيين 54 قاضيًا في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمّنه من تعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلًا الله أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.

وتمنّى وزير العدل التوفيق للقضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم.