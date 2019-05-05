«العمل» تحدد عدد ساعات الدوام لمنشآت القطاع الخاص في رمضان

دعت المؤسسات إلى الالتزام بقرارها
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أوقات العمل خلال شهر رمضان، وحددتها بست ساعات يوميًّا.
وقالت وزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان في منشآت القطاع الخاص تبلغ 6 ساعات في اليوم، داعية المنشآت إلى الالتزام بذلك وفقاً لنظام العمل.
وكانت وزارة الخدمة المدنية، أعلنت الأربعاء الماضي، أوقات العمل في رمضان، وحددتها بخمس ساعات يوميًّا.
وقالت الوزارة (عبر حسابها الرسمي على تويتر) إن ساعات العمل اليومية، هي 5 ساعات تبدأ من 10 صباحًا حتى 3 مساء، مشيرة إلى أن إجازة العيد تبدأ من يوم 25 رمضان.
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