أمير القصيم يستقبل الفريق الكشفي المشارك في المشاعر المقدسة

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان إمارة المنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين الفريق الكشفي سفيان الربيش، أعضاء الفريق الكشفي التطوعي بالمنطقة المشارك بمعسكرات الخدمة العامة بالمشاعر المقدسة خلال موسم شهر رمضان لهذا العام. ورحب أمير القصيم بالجميع، مؤكدا على أنهم جزء من نخبة شباب هذا دوت الخليج وسواعده، وأن ما يقدمونه من أعمال ومهام تطوعية وإنسانية في بيت الله الحرام لهو شرف يفخر ويعتز به الجميع، وأننا جميعنا نتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقدوتنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدا لهم على أنهم في أشرف مهمة للمشاركة في خدمة المعتمرين إلى جانب كافة الجهات المعنية، ونفتخر ونعتز لكافة الجهود المتميزة التي يقدمونها، حاثا إياهم على مضاعفة الجهود وتقديم كل خدمة لزوار بيت الله الحرام، وعكس كافة القيم والمبادئ النبيلة التي حثنا عليها ديننا الحنيف، مشيرا إلى أن هذا دوت الخليج بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- دائما ما يؤكد على تعزيز العمل التطوعي وتنميته، والتي تأتي ضمن أوليات رؤية المملكة 2030، سائلا المولى -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والنماء الدائم. وقدم الفريق الكشفي التطوعي المشارك بمعسكرات الخدمة العامة بالمشاعر المقدسة خلال موسم رمضان، شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على تشجيعه وتحفيزه وتوجيهاته التي قدمها نحو مشاركة فريق خدمة الزوار والمعتمرين، مشيرين إلى أن دعم ومبادرة سموه نحو إنشاء الفريق الكشفي التطوعي أصبح عاملا مساهما في تعزيز وتطوير العمل الكشفي والتطوعي بالمنطقة، من خلال الخدمات التي يقدمها الفريق داخل المنطقة ومشاركاتهم في المشاعر المقدسة.



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