شرطة الرياض تنهي استعداداتها لاستقبال رمضان

بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أنهت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض استعداداتها لرمضان المبارك، باعتماد خطة أمنية متكاملة، تحدد آلية العمل وفقا للأدوار والمهام الأمنية المنوطة بكل من: مراكز الشرط، ودوريات الأمن، وفرق المرور، وقوة المهمات والواجبات الخاصة، وإدارة التحريات والبحث الجنائي، شملت مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها. وتتمثل في تعزيز الوجود الأمني والميداني، لتوفير الراحة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين، لأداء الشعائر في المساجد والجوامع بكل يسر وسهولة، إضافة إلى رصد المواقع المحتملة لمكافحة الجريمة ومنع وقوعها، والتي قد يستغلها ضعاف النفوس للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وحول الأسواق والمجمعات التجارية لمكافحة التسول والظواهر السلبية، وتكثيف الجهود في أوقات الذروة وأوقات السحر، وتنظيم الحركة المرورية، والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة لمرتادي الطرق العامة والفرعية. يذكر أنه سيتم البدء في تنفيذ الخطة ابتداء من اليوم الأول من الشهر الكريم حتى السادس من شوال لتشمل مصليات العيد والحدائق العامة والمتنزهات.



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