السعودية اليوم / حرس الحدود وطيران الأمن بمكة المكرمة يُنقذان مصاباً أوكرانياً في البحر الأحمر



جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تمكّن حرس الحدود بالتنسيق مع طيران الأمن أمس، من إنقاذ راكب أوكراني الجنسية، يُعاني من متلازمة فقر الدم الحاد "النزفية"، وتعرضه لنزيف الجهاز الهضمي العلوي ، من على متن سفينة ركاب في البحر الأحمر .

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني: "إنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية

وأضاف أنه على الفور تمّ التواصل مع كابتن السفينة لمعرفة الحالة وربطه مع مدير الطوارئ بصحة جدة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة ، وتم تمرير البلاغ إلى قاعدة طيران الأمن لتجهيز طائرة لإخلاء المريض ، وتم تحديد نقطة الالتقاء وإخلاء المريض من على متن السفينة المحددة ، ووصول طائرة طيران الأمن إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بعد إخلاء المريض وتم نقله إلى المركز الطبي الدولي بجدة لتلقي العلاج اللازم .

// انتهى //

15:54ت م

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جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واستمكّن حرس الحدود بالتنسيق مع طيران الأمن أمس، من إنقاذ راكب أوكراني الجنسية، يُعاني من متلازمة فقر الدم الحاد "النزفية"، وتعرضه لنزيف الجهاز الهضمي العلوي ، من على متن سفينة ركاب في البحر الأحمر .وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني: "إنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م ، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC) بحرس الحدود ، يوم السبت الـ 29 من شهر شعبان الجاري بلاغا عن طريق الفاكس من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، وكذلك بلاغا من كابتن السفينة ( NAUTICA ) ترفع علم جمهورية جُزر مارشال ، والقادمة من ميناء راشد والمتجهة إلى ميناء العقبة ، يُفيد بوجود حالة مرضية لمصاب أوكراني الجنسية ، يبلغ من العمر 65 عاماً ، لديه نزيف في الجهاز الهضمي العلوي ويحتاج تعويض نزيف نقص حجم الدم ، وبعد تحديد موقعها ، اتضح أنها تقع عن ميناء جدة الإسلامي بمسافة 60 ميلاً بحرياً تقريباً باتجاه الغرب " .وأضاف أنه على الفور تمّ التواصل مع كابتن السفينة لمعرفة الحالة وربطه مع مدير الطوارئ بصحة جدة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة ، وتم تمرير البلاغ إلى قاعدة طيران الأمن لتجهيز طائرة لإخلاء المريض ، وتم تحديد نقطة الالتقاء وإخلاء المريض من على متن السفينة المحددة ، ووصول طائرة طيران الأمن إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بعد إخلاء المريض وتم نقله إلى المركز الطبي الدولي بجدة لتلقي العلاج اللازم .// انتهى //15:54ت م0134

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