السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة



الرياض 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وهنأ سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي سمو الأمير سلطان بن سلمان بمناسبة توليه الإشراف على قطاع الفضاء، مشيدا بالدور الذي قام به سموه خلال إشرافه على قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ، وإسهامه في تأسيس جهاز حكومي بات يعرف بأنه نموذج في التميز الإداري.

كما جرى خلال اللقاء بحث مجال التعاون بين الجانبين في مجال علوم الفضاء، والاتصالات، وبرامج الفضاء الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

// انتهى //

15:52ت م

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الرياض 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة / ميكيلي سيرفون دورسو.وهنأ سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي سمو الأمير سلطان بن سلمان بمناسبة توليه الإشراف على قطاع الفضاء، مشيدا بالدور الذي قام به سموه خلال إشرافه على قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ، وإسهامه في تأسيس جهاز حكومي بات يعرف بأنه نموذج في التميز الإداري.كما جرى خلال اللقاء بحث مجال التعاون بين الجانبين في مجال علوم الفضاء، والاتصالات، وبرامج الفضاء الخاصة بالاتحاد الأوروبي.// انتهى //15:52ت م0131

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