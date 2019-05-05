السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالجوف : تهيئة 1540 مسجدًا و 171 جامعًا لاستقبال المصلين بالمنطقة



سكاكا 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف كافة استعدادته لتهيئة جميع المساجد خلال شهر رمضان المبارك وتوفير احتياجاتها ومستلزماتها وصيانتها.

وتفقد المدير العام لفرع الوزارة الشيخ محمد بن عمر السائح خلال الأيام الماضية عددا من الجوامع والمساجد لمتابعة أعمال الفرش الجديد والصيانة والاستعدادات .

وبين الشيخ السائح أن مبادرة العناية بالمساجد قد انطلق هذا العام تحت شعار " مساجدنا كلنا مسؤول " وذالك بتقديم الخدمات الطارئة ومعالجة البلاغات والقيام بالجولات الميدانية لتقديم الخدمات والصيانة الفورية .

كما كلف المدير العام لفرع الوزارة المكاتب التعاونية ومركز الدعوة بالمنطقة بتنظيم عدد من الكلمات الإرشادية والتوعوية بما يتناسب مع روحانية شهر رمضان المبارك بمقر مخيمات إفطار الصائمين وفي المساجد بعد الصلوات المفروضة ، حيث تم الموافقة على إقامة 93 درس ومحاضرة

وكلمات وعظية، كما خصص 12 كلمة ودرس بلغات الجاليات الغير عربية بالإضافة إلى الجولات الدعوية ، والموافقة على إقامة 15 مقراً لأفطار الصائم بجوار المساجد و 27 مقراً للمكاتب التعاونية .

وبين الشيخ السائح أن الوزارة تسعى لخدمة بيوت الله والعناية بها حيث تم تكليف 47 إمام لصلاة التراويح والقيام في المساجد، والانتهاء من أعمال الفرش للعدد 3 جوامع و 11 مسجداً كدفعة أولى بأجمالي 7410 متراً مربعاً ، وافتتاح 6 مساجد و 4 جوامع قبيل رمضان ، حيث بلغ مجموع أعداد المساجد والجوامع في المنطقة 171 جامعاً و 1540 مسجداً جاهزة لأستقبال المصلين.

وتستأنف حلقات تحفيظ القران في عملها خلال الشهر الفضيل والبالغ عددها 76 للبنين و 68 حلقة للبنات .

وافاد الشيخ محمد السائح أن الفرع وبتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ يعمل على خدمة بيوت الله والعناية بالدعوة تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

15:37ت م

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