السعودية اليوم / أسواق الخضار واللحوم بتبوك تشهد ازدحامًا كبيرًا مع قرب رمضان



تبوك 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

شهدت أسواق الخضار والفواكه واللحوم في منطقة تبوك لاسيما في السوق المركزي بالمدينة ازدحاماً لافتاً للنظر هذه الأيام مع بدء العد التنازلي لدخول شهر رمضان المبارك، حيث يدلف الأهالي إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم من المواد والسلع الغذائية والفواكه إضافة إلى اللحوم والأسماك استعداداً لإعداد أطعمة شهر رمضان في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الرقابية عملها لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار وجودة الأغذية المتوافرة في المتاجر.

وتجول فريق وكالة الأنباء

ومن جهته أكد محسن سنيور أحد بائعي الأسماك أن أسعار الأسماك في تبوك متوسطة مرجعًا ذلك إلى وفرة المعروض والمنتج الطازج، مبينًا أن سوقها ينخفض قليلا في رمضان في مقابل الإقبال على شراء اللحوم، فيما أكد المواطن محمد ضويحي أحد مرتادي السوق أنه حضر للسوق لشراء الخضروات والفواكه الموسمية التي يحرص على تناولها أولا بأول، وشاركه الرأي المواطن فهاد العنزي الذي حرص على شراء المثلجات من السوق مثل : اللحوم والأسماك والدجاج وبعض المنتجات المصنعة.

// انتهى //

15:35ت م

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تبوك 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واسشهدت أسواق الخضار والفواكه واللحوم في منطقة تبوك لاسيما في السوق المركزي بالمدينة ازدحاماً لافتاً للنظر هذه الأيام مع بدء العد التنازلي لدخول شهر رمضان المبارك، حيث يدلف الأهالي إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم من المواد والسلع الغذائية والفواكه إضافة إلى اللحوم والأسماك استعداداً لإعداد أطعمة شهر رمضان في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الرقابية عملها لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار وجودة الأغذية المتوافرة في المتاجر.وتجول فريق وكالة الأنباء السعودية في تبوك مساء أمس في السوق المركزي لبيع الخضروات واللحوم بمدينة تبوك، ووقف على حركة البيع والشراء ومدى توافر البضائع والمنتجات المناسبة لهذا الشهر الكريم، والتقى الفريق بالشاب سليم العطوي أحد البائعين في السوق الذي بين أن الإقبال على شراء الخضروات والفواكه يزداد مع إقبال رمضان وينخفض قليلًا في العشر الأولى من رمضان ليعاود الصعود مجددًا نظرًا لأن معظم السلع داخل السوق قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن المختبر المركزي الخاص بأمانة تبوك قد أعانهم على التثبت من مدى جودة سلعهم المقدمة للمستهلكين.ومن جهته أكد محسن سنيور أحد بائعي الأسماك أن أسعار الأسماك في تبوك متوسطة مرجعًا ذلك إلى وفرة المعروض والمنتج الطازج، مبينًا أن سوقها ينخفض قليلا في رمضان في مقابل الإقبال على شراء اللحوم، فيما أكد المواطن محمد ضويحي أحد مرتادي السوق أنه حضر للسوق لشراء الخضروات والفواكه الموسمية التي يحرص على تناولها أولا بأول، وشاركه الرأي المواطن فهاد العنزي الذي حرص على شراء المثلجات من السوق مثل : اللحوم والأسماك والدجاج وبعض المنتجات المصنعة.// انتهى //15:35ت م0125

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